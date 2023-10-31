به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف شامگاه سه شنبه در همایش غزه تنها نیست که به میزبانی مصلای گرمسار برگزار شد، ضمن محکومیت حمله اسرائیل به غزه، بیان کرد: کودکان بی گناه غزه امروز در حال به خاک و خون کشیده شدن هستند.

وی با بیان اینکه غزه شاهد جنایت علیه بشریت است، افزود: انواع جنایت‌ها علیه انسان‌های بیگناه در غزه به دست اسرائیل در حال اجرا است.

نماینده مقاومت فلسطین در ایران با بیان اینکه آب، برق، غذا و دارو در غزه وجود ندارد، ابراز کرد: شاهد شرایط نامناسبی در غزه هستیم.

ابوشریف با بیان اینکه بیمارستان‌ها و حتی دفاتر سازمان ملل در غزه مورد حمله قرار دارند، گفت: این جنایت‌ها در قبال مردم بیگناه صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌ها و مکان‌های مسکونی توسط اسرائیل بدون هشدار با خاک یکسان می‌شود، تاکید کرد: مردم بیگناه در غزه به خاک و خون کشیده شده اند.

نماینده مقاومت فلسطین در ایران با بیان اینکه اسرائیل در هدف قرار دادن مردم عمد دارد، گفت: نیت اسرائیل جنایت جنگی است و این بزرگترین آزمون در مقابل جامعه جهانی است.