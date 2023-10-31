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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۲

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران: 

غزه شاهد جنایت علیه بشریت است

غزه شاهد جنایت علیه بشریت است

گرمسار- نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه غزه شاهد جنایت علیه بشریت است، گفت: این جنایت‌ها قلب هر انسان را به درد می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف شامگاه سه شنبه در همایش غزه تنها نیست که به میزبانی مصلای گرمسار برگزار شد، ضمن محکومیت حمله اسرائیل به غزه، بیان کرد: کودکان بی گناه غزه امروز در حال به خاک و خون کشیده شدن هستند.

وی با بیان اینکه غزه شاهد جنایت علیه بشریت است، افزود: انواع جنایت‌ها علیه انسان‌های بیگناه در غزه به دست اسرائیل در حال اجرا است.

نماینده مقاومت فلسطین در ایران با بیان اینکه آب، برق، غذا و دارو در غزه وجود ندارد، ابراز کرد: شاهد شرایط نامناسبی در غزه هستیم.

ابوشریف با بیان اینکه بیمارستان‌ها و حتی دفاتر سازمان ملل در غزه مورد حمله قرار دارند، گفت: این جنایت‌ها در قبال مردم بیگناه صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌ها و مکان‌های مسکونی توسط اسرائیل بدون هشدار با خاک یکسان می‌شود، تاکید کرد: مردم بیگناه در غزه به خاک و خون کشیده شده اند.

نماینده مقاومت فلسطین در ایران با بیان اینکه اسرائیل در هدف قرار دادن مردم عمد دارد، گفت: نیت اسرائیل جنایت جنگی است و این بزرگترین آزمون در مقابل جامعه جهانی است.

کد مطلب 5927070

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