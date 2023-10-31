اعزام دختران بسکتبالیست قمی به مسابقات کشوری

فاطمه صداقتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم نوجوانان دختر قم عصر امروز سه شنبه به دور برگشت لیگ نوجوانان باشگاه های کشور به میزبانی قزوین اعزام شد.

نایب رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: دور برگشت مرحله اول لیگ نوجوانان دختر روزهای چهارشنبه ۱۰ الی جمعه ۱۲ آبان به میزبانی قزوین برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه مسابقات گفت: فردا چهارشنبه ماکارونی جهان قزوین به مصاف خانه بسکتبال قم می رود و پس فردا پنجشنبه نیز خانه بسکتبال قم با جهش بابل مصاف می کند.

نایب رییس هیات بسکتبال استان قم ابراز داشت: تیم جهش ماکارونی جهان قزوین در پایان دور رفت مسابقات لیگ قهرمانی نوجوانان دختر کشور که اواخر مهرماه گذشته در قم برگزار شد با کسب ۲ پیروزی و چهار امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

وی افزود: در پایان دور رفت مسابقات گروه الف، تیم های ماکارونی جهان قزوین، خانه بسکتبال قم و جهش بابل به ترتیب با چهار، سه و ۲ امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

وی یادآور شد: ۱۹ تیم در مسابقات بسکتبال دختران نوجوان کشور حضور دارند که در پنج گروه تقسیم شده اند و از هر گروه تیم های اول و دوم به دور بعدی راه می یابند.