۳۷ دانش آموز استان سمنان با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عرب پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل بدرقه کاروان استکبار ستیزی دانش آموزان استان سمنان در سمنان بیان کرد: ۳۷ دانش آموز استان سمنان برای دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان در مراسم دیدار دانش آموزی معظم له در تهران حضور خواهند داشت، افزود: این دانش آموزان از تشکل‌های مختلف دانش آموزی انتخاب و به تهران اعزام شدند.

مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان سمنان با بیان اینکه دانش آموزانی که امروز اعزام می‌شوند در حوزه تمدن سازی و نقش دانش آموزان در تمدن فعالیت ویژه‌ای داشتند، گفت: این دانش آموزان بر حسب ملاک‌هایی که وزارت آموزش و پرورش تعیین کرده بود، مشخص شدند.

عرب پور گفت: این کاروان امروز سمنان را به قصد تهران ترک کرده است.