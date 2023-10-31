به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا عصر سه شنبه در رویداد توانمندسازی «همنا» در ارومیه افزود: یکی از مؤلفه‌های کارکردی وزارت ورزش و جوانان، بهره‌مندی از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد است که توانمندسازی تخصصی آنها را در همین راستا در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه حضور در جمع جوانان و بهره‌گیری از این ظرفیت یکی از اهداف تعریف شده وزارت ورزش و جوانان است، اضافه کرد: در این راستا، استان به استان در جمع جوانان و سازمان‌های مردم نهاد این حوزه حضور یافته و با ظرفیت و توانمندی آنها آشنا می‌شویم و بدون واسطه در جریان خواسته و مطالبات آنها قرار می‌گیریم.

پارسانیا با اشاره به اینکه امروز آذربایجان‌غربی میزبان نوزدهمین رویداد کشوری «همنا» است، اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادی برای همگرایی و هم افزایی در میان سازمان‌های مردم نهاد استان مؤثر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر عزم وزارت ورزش و جوانان در اجرای نظام‌نامه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد ادامه داد: بعد از قطعی شدن نظام‌نامه، روند اجرایی آن طی خواهد شد که در صدد تحقق این امر تا یک سال آینده هستیم.

شبکه سازی در ۱۶ موضوع به استان‌ها اعلام شده است

وی با بیان اینکه رویکرد ما در شبکه سازی، توانمندسازی تخصصی و هم افزایی در موضوعات تخصصی است، گفت: فضای گفت و گو را نیز در رویداد همنا دنبال می‌کنیم و شبکه سازی در ۱۶ موضوع به استان‌ها اعلام و استان آذربایجان‌غربی در خصوص شبکه‌سازی محیط زیست به همراه چند استان اعلام آمادگی کرده که پس از بررسی، میزبانی دبیرخانه ملی این بخش به این استان واگذار شد.

پارسانیا با بیان اینکه تا پایان سال جاری شوراهای تخصصی و شبکه‌های مربوط به سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست محقق می‌شود، افزود: آئین نامه حمایت از طرح‌های سازمان‌های مردم نهاد ابلاغ شد و در سال آینده نیز ثمرات شبکه سازی احصا خواهد شد.

وی در ادامه گفت: صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد جوانان از سال گذشته آغاز شده و حداکثر تا یک ماه دیگر این فرآیند تکمیل می‌شود که در حال به روز کردن سامانه تخصصی در این خصوص هستیم.

آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشروی کشور در بحث مشارکت‌های اجتماعی است

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی نیز در این رویداد با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی از استان‌های مهم در بحث تحولات حوزه‌های مختلف استان است گفت: آذربایجان‌غربی در بحث مشارکت‌های اجتماعی نیز از استان‌های پیشروی کشور با داشتن سازمان‌های مردم نهاد فعال با دبیران توانمند است.

سجاد بیرامی اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی سازمان مردم نهاد جدید در استان تأسیس و در حوزه آگاهی بخشی، تقویت و توانمندسازی آنها برنامه ریزی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی ادامه داد: امروز رویداد همنا به همت سازمان مردم نهاد «سفیران تندرستی مانا» و اصلان اردهانی یکی از جوانان خوش فکر استان و دبیر این سمن برگزار می‌شود.

بیرامی خاطر نشان کرد: همچنین نقش پررنگ وزارت ورزش و جوانان در توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان اهمیت بالایی داشته و استان آذربایجان‌غربی امروز در رویداد همنا به همت سازمان مردم نهاد "سفیران تندرستی مانا" و اصلان اردهانی یکی از جوانان خوش فکر استان و دبیر این سمن و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی محیط‌زیست سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور به لطف توانمندی‌های جوانان این خطه برگزار خواهدشد.