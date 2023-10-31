به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای مرغداری این استان طی مهر ماه سال جاری ۳ میلیون و ۵۵۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی داشته‌اند.

وی افزود: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه زمان سال گذشته که ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار قطعه بوده ۲۱ درصد رشد داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تعداد مرغداری‌های نیمچه گوشتی فعال در استان قزوین را ۳۸۰ واحد عنوان کرد و گفت: بیشترین واحدهای مرغداری استان قزوین در شهرستان‌های تاکستان و قزوین متمرکز شده است.

رمضانپور با بیان اینکه ظرفیت این واحدهای مرغداری ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است یادآور شد: استان قزوین با تولید بیش از ۸۰ هزار تن گوشت مرغ مرغوب علاوه بر تأمین نیاز استان بخشی از نیاز استان‌های البرز و تهران را تأمین می‌کند.