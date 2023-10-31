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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

در مهرماه سال جاری انجام شد؛

رشد ۲۱ درصدی جوجه ریزی در مرغداری‌های استان قزوین

رشد ۲۱ درصدی جوجه ریزی در مرغداری‌های استان قزوین

قزوین- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از رشد ۲۱ درصدی جوجه ریزی در مرغداری‌های استان قزوین در مهرماه به نسبت مدت زمان مشابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: واحدهای مرغداری این استان طی مهر ماه سال جاری ۳ میلیون و ۵۵۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی داشته‌اند.

وی افزود: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه زمان سال گذشته که ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار قطعه بوده ۲۱ درصد رشد داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تعداد مرغداری‌های نیمچه گوشتی فعال در استان قزوین را ۳۸۰ واحد عنوان کرد و گفت: بیشترین واحدهای مرغداری استان قزوین در شهرستان‌های تاکستان و قزوین متمرکز شده است.

رمضانپور با بیان اینکه ظرفیت این واحدهای مرغداری ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است یادآور شد: استان قزوین با تولید بیش از ۸۰ هزار تن گوشت مرغ مرغوب علاوه بر تأمین نیاز استان بخشی از نیاز استان‌های البرز و تهران را تأمین می‌کند.

کد مطلب 5927081

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