تحزب مهمترین عامل حاکمیت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی، شب گذشته در مراسم افتتاحیه دفتر کرج این حزب، در خصوص انواع حکومت دینی و نظر امام خمینی (ره) نسبت به تأسیس حکومت جمهوری اسلامی گفت : اگر جمهوریت از حکومت دینی گرفته شود حکومت مبدل به استبداد دینی می شود دینی که با شمشیر و مسلسل می خواهد حاکمیت پیدا کند نه با رای مردم ، و اگر اسلامیت از حکومت گرفته شود باز می شود حکومتی که منهای معنویت و اخلاق است و باز سر از استبداد در می آورد .

حکومت مردم بر مردم

حجت الاسلام منتجب نیا خطاب به حرکت های انحرافی برخی جریانات منتسب به دشمنان که سعی می کنند جمهوری اسلامی را از مسیر واقعی خود خارج کنند، تصریح کرد: آنها باید بدانند حکومت دینی ایران همواره بر مبنای جمهوریت و اسلام حرکت خواهد کرد چرا که امام(ره) و مردم انقلاب کرده اند تا حکومت مردم بر مردم بر پایه و اساس دینی و ارزش های اسلامی استوار شود.

وجود احزاب در جامعه ضروری است

حجت الاسلام منتجب نیا در خصوص ضرورت وجود احزاب در جمهوری اسلامی اظهارداشت: یکی از عواملی که می تواند حکومت جمهوری اسلامی را منسجم کرده و حکومت مردم را به سرنوشت خویش محقق کند، وجود احزاب و تکثر در احزاب است .

وی ادامه داد: حزب یعنی به دست گرفتن قدرت تصمیم گیری برای مقابله با هر نوع دیکتاتوری و استبداد، ولو به نام دین یا حکومت دینی؛ بر همین اساس خبرگان قانون اساسی به صراحت در اصل 26 ، وجود احزاب را مطرح کردند و آن را در متن قانون آوردند و مجلس اول و دوم پس از پیروزی انقلاب اقدام به تصویب قانون احزاب کرد.

دولت اصلاحات حامی اصلی احزاب

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی بیشترین میزان تقویت و حمایت از احزاب اسلامی را مربوط به هشت سال حاکمیت اصلاحات در کشور دانست و خاطرنشان کرد: حتی تشکل هائی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بودند و همه گونه کار شکنی و سنگ اندازی می کردند همچون سایر تشکل های اصلاح طلب از حمایت دولت برخوردار بودند.

وی در توصیه ای به دولتمردان گفت: ای کاش بعضی از مسئولان دولت به خود زحمت می دادند و یک بار قانون احزاب فرمایشات امام(ره) ، رهبر معظم انقلاب و شهید بهشتی را درباره احزاب مطالعه می کردند، اما متاسفانه نه تنها این کار صورت نمی گیرد، بلکه در دولت نهم زمینه مساعدی برای شکل گیری احزاب فراهم نشده و هر روز به بهانه ای علیه احزاب صحبت می کنند.

تحزب بزرگترین عامل حاکمیت مردم

حجت الاسلام منتجب نیا با بیان اینکه تحزب بزرگترین عامل حاکمیت مردم است، تصریح کرد: اگر بخواهیم مردم بر سرنوشت شان حاکم بشوند باید آنها را تشویق کرد که فعالیت سیاسی خود را درقالب احزاب قرار دهند چراکه تنها راه فعالیت سیاسی جمعی ، در قالب احزاب امکان پذیر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به آن اشاره شده است .

وی با اشاره به نظر امام خمینی (ره) مبنی بر عدم حضور نیروهای مسلح در فعالیت های سیاسی، گفت : هیچ گناه و جنایتی بزرگتر از این نیست که برخی بخواهند احزاب سیاسی پروانه دار قانونی را کنار بزنند و نهاد های انقلاب و نیروهای مسلح را جایگزین کرده و از آنها استفاده حزبی بکنند.

منتجب نیا در پایان اهمیت انتخابات مجلس هشتم را بسیار زیاد عنوان و خاطرنشان کرد: اگر فضا باز بوده وتعیین صلاحیت ها بر اساس قانون باشد، به لحاظ فضای بوجود آمده در جامعه ، اصلاح طلب ها برنده انتخابات خواهند بود و اکثریت غالب مجلس هشتم را به خودشان اختصاص خواهند داد .