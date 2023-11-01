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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۶:۳۰

امام جمعه گناوه:

اعتمادسازی در ترویج فرهنگ وقف مورد توجه قرار گیرد

اعتمادسازی در ترویج فرهنگ وقف مورد توجه قرار گیرد

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: باید با اعتمادسازی بدبینی و ذهنیت‌های منفی ایجاد شده بر اثر برخی سوء مدیریت‌ها پاک شود تا واقفین و خیرین بیشتر به سمت و سوی سنت حسنه وقف تشویق و ترغیب شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه شنبه شب در همایش تجلیل از واقفین نیک اندیش در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه اظهار داشت: کارهای خیر و نیکی و صدقه جاریه در دین مبین اسلام و روایات ائمه بسیار تاکید شده است.

امام جمعه گناوه افزود: کار نیک علاوه بر اعتقاد به خدا، کتاب و دین و ائمه و پیامبران الهی و روز قیامت، انفاق در راه خدا را نیز شامل است و خوشا به حال کسانی که از اموال خود به خوبی استفاده می‌کنند و صدقه جاریه را برای آخرت خود باقی می‌گذارند که تا ابد باقی می‌ماند.

وی گفت: با بیان روایتی از امیرالمومنین علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) می‌فرماید: «فردای قیامت حسرت گروه و افرادی که مال دارند اما نتوانستند از آن استفاده کنند و گام خیر در زندگی خود برنداشته اند و دستگیری از دیگران نکرده‌اند و از ثروت و دارایی خود برای آخرت خود بهره برداری نکردند، از همه بیشتر است.

اعتمادسازی در ترویج فرهنگ وقف مورد توجه قرار گیرد

امام جمعه بیان کرد: مردم به انفاق و کار خیر معتقد هستند اما باید در این زمینه بیشتر اعتمادسازی شود تا بدبینی‌ها نسبت به برخی سو مدیریت‌ها رفع شود.

وی گفت: باید با اعتمادسازی بدبینی و ذهنیت منفی که بر اثر سو مدیریت‌ها ایجاد می‌شود را پاک کنیم تا واقفین و خیرین بیشتر به سمت و سوی سنت حسنه وقف تشویق و ترغیب شوند.

امام جمعه گناوه یادآور شد: آنچه پس از زندگی از انسان باقی می‌ماند کارهای نیک و باقیات صالحات است که از خود بر جا می‌گذاریم و همه باید تلاش کنیم که در زندگی خود صدقه جاریه باقی بگذاریم.

کد مطلب 5927111

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