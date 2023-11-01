سید شاهین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم واکسیناسیون افراد در برابر بیماری هاری اظهار کرد: هاری یک بیماری کشنده ویروسی بوده که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی است که انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می‌شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی فاروج با اشاره به برنامه ریزی جهانی برای کنترل ابتلاء به بیماری هاری در انسان‌ها خاطرنشان کرد: هدف کلی در برنامه کنترل هاری طبق اعلامیه سازمان جهانی بهداشت، حذف تمامی موارد مرگ انسانی در اثر ابتلاء به بیماری هاری ناشی از گزش سگ تا سال ۲۰۳۰ اعلام شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدام برای واکسیناسیون افراد در معرض خطر ابتلاء به این بیماری گفت: با توجه به مخاطرات شغلی موجود در حرفه دامپزشکی و خطرات احتمالی انتقال بیماری‌های مشترک به پرسنل شبکه دامپزشکی، طی برنامه ریزی صورت گرفته با شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج کلیه پرسنل بخش دولتی و خصوصی علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

احمدی در انتها خاطرنشان کرد: متأسفانه در سنوات اخیر تعداد موارد حیوان گزیدگی در کشور به علت افزایش جمعیت سگ‌ها در سطح روستاها و به خصوص در شهرها رو به افزایش بوده و اگر اقدامی جدی و اصولی انجام نشود هر روز پیشگیری و مقابله مشکل تر و کنترل بیماری هاری دشوارتر می‌شود.