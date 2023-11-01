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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۶

رییس قوه قضاییه:

رفع موانع کسب و کار و تسهیل تولید در دستور کار قوه قضائیه است

رفع موانع کسب و کار و تسهیل تولید در دستور کار قوه قضائیه است

کرمان- رییس قوه قضاییه گفت: با توجه به توانمندی های اقتصادی کرمان، رفع موانع کسب و کار و تسهیل تولید در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح چهارشنبه در بدو ورود به استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای والامقام و گرانقدر این استان به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: استان کرمان، استانی پهناور و پرظرفیت است و در رتبه اول صادرات غیرنفتی قرار دارد؛ با عنایت به مواهب طبیعی و معدنی که در این استان وجود دارد باید بیش از شرایط موجود از ظرفیت‌های آن بهره گرفت و در همین راستا قوه قضائیه می‌تواند در جهت رفع موانع کسب و کار مردم و افزایش تولید، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با کمک به دولت، اقدامات مثبت و سازنده‌ای را انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: استان کرمان با عنایت به وسعت و پهناوری زیاد، نیازمند ارائه خدمات بیشتر قضائی، ثبتی و حوزه پزشکی قانونی است و در جریان سفر امروز، در هر سه مقوله فوق‌الذکر جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم تدابیری اتخاذ خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در جریان سفر امروز به استان کرمان، مسئولان قضائی به شهرستان‌ها و نقاط مختلف استان سفر خواهند کرد تا مشکلات مردم را در راستای مرتفع کردن، بررسی و احصاء کنند.

کد مطلب 5927147

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    نظرات

    • سوال از مهر IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه بی حجابی و بی حیایی و سگ گردانی خانم ها فاجعه شده تعجب که ما چطور کشور اسلامی هستیم که مسائل شرعی را حاکمان امر توجه ندارن و می اندازن گردن مردم و باعث شهادت ده ها بسیجی و مردم غیور میشن واقعا سوال دارم چرا؟

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