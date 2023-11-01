نظارت بر ساخت و سازها در روستاهای شبانکاره تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی سه‌شنبه‌شب در نشست دهیاران بخش شبانکاره با مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتستان و کارشناس مسکن روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: دهیاران به عنوان مدیران اجرایی روستاها به عنوان جوامع کوچک، حلقه ارتباطی بین مردم با مسئولان هستند که باید زمینه خدمات‌رسانی بیشتر به مردم روستا را فراهم کنند.

بخشدار شبانکاره با اشاره به وظیفه مهم دهیاران و نقش اثرگذارشان در پیشرفت روستا بیان کرد: دهیاران همه امور از جمله امور زیربنایی، خدمات و تسهیلات عمومی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد روستای خود را با تکیه بر کشاورزی و دامپروری و توجه به استعداد منطقه را به طور کارشناسی دنبال کنند.

حسینی با تاکید به دهیاران در زمینه ساخت و سازهای اصولی در روستاها بیان کرد: با توجه به اینکه مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی دهیاران هستند، می‌طلبد که نظارت بر ساخت و سازها با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

بخشدار شبانکاره با قدردانی از تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تعامل خوب این نهاد خدمتگزار با مجموعه بخشداری و دهیاران برای توسعه عمران و آبادانی روستاها بیان کرد: فعالیت‌های عمرانی بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی و مقاوم سازی مسکن روستایی و نیز اجرای طرح هادی روستایی گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت کلان جامعه روستایی است.

نوروز پور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتستان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد با ساخت مسکن ارزان برای محرومین بنا بر رسالت خود و خدمت به محرومان در شهرستان فعال‌تر از گذشته در تأمین مسکن محرومان در روستاها گام برداریم.

در پایان بخشدار شبانکاره به دهیاران تاکید کرد تا نسبت به شناسایی و معرفی افراد نیازمند اقدام کنند.