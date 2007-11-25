پرداخت سهام عدالت به عشایر کلید خورد/ امسال 150 هزار راس دام عشایر بیمه می شوند

فرهاد مشیرغفاری درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به تکمیل فرمهای سهام عدالت عشایراستان تهران گفت: هم اکنون با پیگیری های استانداری و رئیس سازمان امورعشایر کشوربرای 5 هزار نفرازعشایراستان فرمهای اطلاعاتی مربوط به پرداخت سهام عدالت به آنان تکمیل شده است.

وی با اعلام اینکه درمرحله دوم پرداخت سهام عدالت فرم کلیه افراد جامعه عشایراستان تکمیل می شود، افزود: بالغ بر3 هزارو260 خانوارعشایری با حدود 19 هزارنفردرسطح استان وجود دارد که پس ازتکمیل جداول اطلاعاتی و رفع نواقص این فرمها، سهام عدالت دراختیارآنان قرار می گیرد.

به گفته مدیرامورعشایراستان تهران پرداخت سهام عدالت به عشایر استان درمراحل مقدماتی قرار دارد و هنوز برگه های سهام میان عشایر توزیع نشده است.

وی با اشاره به بیمه 120 هزارراس دام عشایراستان درسال گذشته عنوان کرد: درسال جاری باید 150 هزارراس دام تحت پوشش بیمه قرارگیرند که دردو ماهه اخیر30 هزارراس دام عشایر استان تحت پوششش قرارگرفته اند.

مشیرغفاری تصریح کرد: درحال حاضر737 هزار واحد دامی عشایردرسطح استان وجود دارد که با تعاملات انجام شده با صندوق بیمه محصولات کشاورزی این میزان دام تحت پوشش "بیمه دام عشایر" قرارخواهند گرفت.

وی با بیان آنکه دوره های آموزشی توسعه و ترویج بیمه دام درسطح ملی و استانی برگزار می شود افزود: دوره های آموزشی مزبوربرای کارشناسان درسه استان تهران، مرکزی و سمنان برگزارمی شود و درسطح استان نیز به صورت مجزا در نقاط مختلف استان تهران این دوره ها به منظورارائه راهکارترویج بیمه برگزارخواهد شد.

وی اظهارداشت: آئین نامه ساماندهی عشایردرشورای برنامه ریزی استان درحال پیگیری است و تلاش می شود در بودجه سال آینده هرکدام از دستگاههای اجرایی اعتبارات مناسبی برای پروژه های عشایری استان مصوب و هزینه کنند.

مدیرامورعشایراستان تهران با اشاره به راه اندازی اعتبارات خرد زنان عشایردرورامین در سال گذشته اظهارداشت: درسال جاری افزایش درآمد زنان سرپرست خانوارعشایراستان درقالب دو طرح پرورش قارچ و پرواربندی دامها دنبال می شود.

به گزارش مهر، آئین نامه عشایراستان تهران با اعتباری بالغ بر2 میلیارد و300 میلیون تومان ازمحل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی و سازمان امور عشایری کشوردرسال آینده اجرایی می شود.

به گفته مشیرغفاری سالانه اعتباری بالغ بر1 میلیون و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای سایر دستگاه های ذی ربط و اعتباری مشابه این رقم نیزاز سوی سازمان عشایری کشوربه اجرای آئین نامه ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.