توزیع ۳۲ تن مرغ گرم میان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نائین

محمد جواد شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۲ تن مرغ گرم به همت خیران یکی از مجموعه‌های فرهنگی شهرستان نائین میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی این شهرستان توزیع شد.

وی ادامه داد: مبلغ ریالی بسته‌های مرغ گرم توزیع شده در مجموع بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال است که تأمین هزینه این مهم توسط خیران مجموعه فرهنگی انجام شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نائین افزود: از مقدار ۳۲ تن مرغ گرم توزیع شده، ۲۰ تن میان دو هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد و ۱۲ تن میان هزار و ۲۰۰ خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی توزیع شده است.

وی گفت: این حرکت در قالب بسته‌های ۱۰ کیلویی با پیوست فرهنگی دعای فرج جهت ظهور آقا امام زمان (عج) انجام شده که در هر برنامه این پیوست‌های فرهنگی به گونه‌های مختلفی وجود دارد.