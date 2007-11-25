به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دومین همایش فقهی مؤسسات مالی اسلامی به منظور بررسی چگونگی سرمایه گذاری، تطبیق آنها با دستاوردهای معاصر و بهره گیری از طلا و نقره که به تملک منتهی می شود، برگزار خواهد شد.

این همایش دو روزه که از شنبه آغاز شده ، برخی از مسائل مالی و تفاوتهای سرمایه گذاری و تطمیع و همچنین خطرات استثمار را تبیین می کند.

طرحهایی به منظور کاهش خطرات یا مبارزه با آنها نیز ارائه خواهد شد.

حمایت از سرمایه گذاری، استفاده از آنها در مؤسسات مالی اسلامی به منظور کاهش خطرات استثمار، پیشگیری از آن در دستگاههای مشروع و حفاظت از اموال نیز طی همایش مذکور بررسی می شود.

در این همایش فقه اسلامی، مبانی قانونی در استفاده از ثروت، اموال، سرمایه گذاری و بهره برداری مؤسسات مالی اسلامی بررسی می شود.

شرکت کنندگان در همایش فقهی مؤسسات مالی اسلامی شیوه سیاسی، رقابت با استناد به مبانی اسلام و بهبود ارتباط اقتصادی با دیگران را بررسی می کنند.

نخستین همایش فقهی مؤسسات مالی اسلامی سال گذشته ( 11 نوامبر ) طی دو روز در کویت برگزار شده بود.