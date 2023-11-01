ضبط ۷۱۸ گالن ۲۰ لیتری روغن سویا در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کیوانفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده مربوط به توقیف ۷۱۸ گالن ۲۰ لیتری روغن خوراکی سویا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: ۷۱۸ گالن ۲۰ لیتری روغن سویا متعلق به شرکت صنایع شیر پاستوریزه بود که این تخلف برای شعبه محرز و به دلیل ثبت نکردن این روغن‌ها در سامانه تجارت و انبارها، علاوه بر ضبط کالا، مدیر عامل شرکت لبنی به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کیوانفر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان، در هنگام گشت زنی روغن‌های سویا را از یک دستگاه کامیون به ظن قاچاق کشف وگزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.