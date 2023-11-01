وحدت رویه در بیان مطالبات بازنشستگان اصفهان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری شامگاه سه شنبه در جمع بازنشستگان صندوق فولاد استان اصفهان اظهار داشت: تکریم بازنشستگان و توجه به مطالبات آنها بر همگام واجب است و باید همه در قبال بازنشستگان باید احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مطالبات بازنشستگان باید در قالب فهرست گونه برای پیگیری دسته بندی شود، ابراز داشت: باید مطالبات بر اساس قانون عنوان شود و البته باید توجه داشت که برخی از مطالبات بازنشستگان قانونی نیست اما منطقی است که باید بررسی شود.

مسئولان صندوق بازنشستگی حساسیت لازم را برای احقاق حقوق بازنشستگان ایجاد نکرده اند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه باید با رسیدگی درست از تکرار تجمعات بازنشستگان در اصفهان جلوگیری کنیم، ادامه داد: ادامه تجمعات می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مسئولان صندوق بازنشستگی حساسیت لازم را برای احقاق حقوق بازنشستگان ایجاد نکرده اند، ابراز داشت: باید با حساسیت پای موضوع مشکلات بازنشستگان بایستند.

جان نثاری با بیان اینکه باید غربالگری در زمینه مطالبات بازنشستگان انجام شود، گفت: باید وحدت رویه در بیان مطالبات ایجاد شود و با حضور مسئولان به این مشکلات رسیدگی شود.