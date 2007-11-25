مدیر عامل خانه تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از هیئت امناء انجمنهای مختلف خانه تئاتر خواسته شده برنامههای خود را روز دوشنبه در جلسهای که به همین منظور برگزار میشود اعلام کنند تا برنامههای کاری خانه تئاتر مشخص شود."
ایرج راد درباره ساخت و ساز ساختمان جدید خانه تئاتر هم گفت: "هنوز دنبال مراحل اداری این برنامه هستیم و تا وقتی پروانه ساخت گرفته نشود، نمیتوان چیزی را معین یا مشخص کرد. امیدوارم در این هفته تا حدود زیادی فعالیتهای خانه تئاتر و برنامه ساخت و ساز آن مشخص شود."
بودجه 100 میلیون تومانی خانه تئاتر که مختص برنامههای این مرکز هنری است با هفت ماه تأخیر ماه گذشته پرداخت شد که البته به گفته مدیر عامل خانه تئاتر هزینه ساخت و ساز ساختمان جدید بودجهای جداگانه خواهد داشت.
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