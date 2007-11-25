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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

نویسنده مجار برنده جایزه منتقدان فرانسه شد

نویسنده مجار برنده جایزه منتقدان فرانسه شد

انجمن منتقدان و روزنامه نگاران فرانسه کتاب "تنهایی در برابر همه" نوشته مریم کاتین را به عنوان برنده نهایی خود معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مریم کاتین مجاری که سالها در نیروی دفاع صهیونیستها مشغول به کار بوده است با کتاب خود برنده جایزه نقد فرانسه شد.

"تنهایی در برابر همه" یا "ما خودمان هستیم" که در واقع زندگینامه شخصی نویسنده به حساب می آید، ماجرای گریز نویسنده و مادرش را با پای پیاده از دست نازیها روایت کرده است.

از دیگر نامزدهای جایزه می توان به ژوزه لویی بوکه با کتاب "کیکی دو مونت پارناس"، شائون تان با "زادگاه پدرانمان"، ژان دنی پادان با "آبدالاهی" و پارک کون وونگ با "قتل در شرایط بی سلاح" اشاره کرد.

جایزه بزرگ نقد هر سال از سوی انجمن منتقدان و روزنامه نگاران فرانسه به بهترین اثر در این حوزه اعطا می شود. این جایزه که در سال 1984 از سوی انجمن منتقدان و روزنامه نگاران تاسیس شده، امروز برنده خود را معرفی کرد. جایزه مریم کاتین در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب پاریس اهدا می شود.

کد مطلب 592734

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