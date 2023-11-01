استارلینک با پذیرفتن قوانین می تواند در ایران فعالیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره سرعت اینترنت گفت: تنها راه حل اساسی سرعت اینترنت در کشور نوسازی زیرساختهای ارتباطی کشور است.
وی افزود: پروژه بزرگ فیبر نوری منازل و کسب و کارها به مرور در سراسر کشور در حال اجراست و در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده است.
زارع پور با تاکید بر اینکه سرعت ۸۰ برابری اینترنت در اختیار مردم قرار میدهیم، ادامه داد: به زودی تمامی شهرهای استانهایی که اسامی آنها اعلام میشود، از سرعتهای نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار میشوند و اگر این اتفاق بیفتد، سرعت اینترنت همراه هم ارتقا پیدا میکند.
وی افزود: حتی اگر نسل چهارم هم بخواهد حداکثر سرعت را در اختیار مشترکان قرار بدهد، باید با فیبر نوری باشد که این کار بزرگ زیرساختی، به زمان نیاز دارد و با پیگیری هفتگی به سرانجام نمیرسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: کمیسیون مقررات رادیویی مخابرات، شرکت استارلینگ را مکلف کرده که برای ارائه خدمات خود در خاک جمهوری اسلامی ایران الزامات ایران را بپذیرد و مجوز دریافت کند که این یک قدم رو به جلو برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در کشور محسوب میشود.
زارع پور بیان کرد: جلسه بعدی با این شرکت اسفند ماه برگزار میشود و این شرکت مکلف شده است تا سازوکارهای اجرایی را فراهم کند.
وی درباره حمایت از پیام رسان های ایرانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال میکنیم، حمایت از پیام رسانها، شبکههای داخلی، پهنای باند و تأمین زیر ساختهاست. حتی دولت در سال گذشته آئین نامهای را تصویب کرد در راستای حمایت از کسب و کارهایی که روی پیام رسانهای داخلی فعالیت دارند و روزانه به تعداد کاربران این شبکهها افزوده میشود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره اینترنت ماهوارهای استارلینگ گفت: ایران بارها اعلام کرده است که از حضور ارائه کنندگان خدمات چه زیر ساختی مانند اینترنت و چه نرم افزاری مانند پلتفرمها استقبال میکند به شرطی که قوانین سرزمینی و داخلی ما را رعایت کنند. اگر استارلینگ قواعد سرزمینی ما را قبول کند، میتواند در ایران خدمات ارائه دهد.
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