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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت:

استارلینک با پذیرفتن قوانین می تواند در ایران فعالیت کند

استارلینک با پذیرفتن قوانین می تواند در ایران فعالیت کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر استارلینگ قواعد سرزمینی ما را قبول کند، می‌تواند در ایران خدمات ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره سرعت اینترنت گفت: تنها راه حل اساسی سرعت اینترنت در کشور نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

وی افزود: پروژه بزرگ فیبر نوری منازل و کسب و کارها به مرور در سراسر کشور در حال اجراست و در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده است.

زارع پور با تاکید بر اینکه سرعت ۸۰ برابری اینترنت در اختیار مردم قرار می‌دهیم، ادامه داد: به زودی تمامی شهرهای استان‌هایی که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود، از سرعت‌های نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار می‌شوند و اگر این اتفاق بیفتد، سرعت اینترنت همراه هم ارتقا پیدا می‌کند.

وی افزود: حتی اگر نسل چهارم هم بخواهد حداکثر سرعت را در اختیار مشترکان قرار بدهد، باید با فیبر نوری باشد که این کار بزرگ زیرساختی، به زمان نیاز دارد و با پیگیری هفتگی به سرانجام نمی‌رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: کمیسیون مقررات رادیویی مخابرات، شرکت استارلینگ را مکلف کرده که برای ارائه خدمات خود در خاک جمهوری اسلامی ایران الزامات ایران را بپذیرد و مجوز دریافت کند که این یک قدم رو به جلو برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور محسوب می‌شود.

زارع پور بیان کرد: جلسه بعدی با این شرکت اسفند ماه برگزار می‌شود و این شرکت مکلف شده است تا سازوکارهای اجرایی را فراهم کند.

وی درباره حمایت از پیام رسان های ایرانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال می‌کنیم، حمایت از پیام رسان‌ها، شبکه‌های داخلی، پهنای باند و تأمین زیر ساخت‌هاست. حتی دولت در سال گذشته آئین نامه‌ای را تصویب کرد در راستای حمایت از کسب و کارهایی که روی پیام رسان‌های داخلی فعالیت دارند و روزانه به تعداد کاربران این شبکه‌ها افزوده می‌شود.

وزیر ارتباطات همچنین درباره اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ گفت: ایران بارها اعلام کرده است که از حضور ارائه کنندگان خدمات چه زیر ساختی مانند اینترنت و چه نرم افزاری مانند پلتفرم‌ها استقبال می‌کند به شرطی که قوانین سرزمینی و داخلی ما را رعایت کنند. اگر استارلینگ قواعد سرزمینی ما را قبول کند، می‌تواند در ایران خدمات ارائه دهد.

کد مطلب 5927341
هادی رضایی

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