نوزادان نارس مادران را در معرض بیماریهای قلبی قرار می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز مطالعات محققان بر روی بیش از 500 زن 70 تا 80 ساله موید این امر است.

در این تحقیق مشخص شد 6 درصد آنها را کسانی تشکیل می دادند که حدود 56 سال قبل نوزاد نارس به دنیا آورده بودند و حدود 9 درصد زنانی بودند که نوزادان کمتر از 2500 گرم به دنیا آورده بودند وحدود 4 درصد نیز نوزادان نارس وکم وزن به دنیا آورده بودند.

بنابر همین گزارش مشخص شد خطر تولد نوزادان نارس برای مادران تا 2 برابر بیشتر و به مراتب بیشتر ازتولد نوزادان کم وزن می باشد.

هر چند علت دقیق ارتباط میان این دو مسئله هنوز مشخص نشده است. اما به مادران توصیه می شود با رعایت موارد لازم مانع تولد نوزاد نارس شوند و چنانچه نوزاد نارس متولد شد نیز از نظر برنامه غذایی و شیوه زندگی بیشتر مراقب باشند تا از وضعیت عومی بهتری برخوردار باشند.