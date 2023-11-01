به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسنپور امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: ۴۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار سفر رئیسجمهور به لرستان تحقق یافت.
وی گفت: ۴۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار طی سفر نخست رئیسجمهور به استان لرستان تحقق یافت که از این میزان ۳۰ هزار و ۹۲ میلیارد ریال آن در دو سال اول جذب شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به ابرپروژه ساخت راهآهن لرستان، بیان کرد: برای این پروژه ۱.۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که سال قبل و امسال معادل ریالی ۳۰۱.۲ میلیارد ریال اعتبار آن اختصاصیافته و بقیه اعتبار طول چندساله آینده نهایی میشود.
حسنپور، گفت: ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی استانی و توازن ملی این استان در سال جاری اختصاصیافته است.
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