‌به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: ۴۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار سفر رئیس‌جمهور به لرستان تحقق یافت.

وی گفت: ۴۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار طی سفر نخست رئیس‌جمهور به استان لرستان تحقق یافت که از این میزان ۳۰ هزار و ۹۲ میلیارد ریال آن در دو سال اول جذب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به ابرپروژه ساخت راه‌آهن لرستان، بیان کرد: برای این پروژه ۱.۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که سال قبل و امسال معادل ریالی ۳۰۱.۲ میلیارد ریال اعتبار آن اختصاص‌یافته و بقیه اعتبار طول چندساله آینده نهایی می‌شود.

حسن‌پور، گفت: ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی استانی و توازن ملی این استان در سال جاری اختصاص‌یافته است.