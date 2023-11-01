  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

مسئول بسیج سازندگی لرستان:

۱۲۵ روستای لرستان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند می‌شوند

۱۲۵ روستای لرستان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند می‌شوند

 خرم‌آباد - مسئول بسیج سازندگی لرستان از آبرسانی به ۱۲۵ روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان جهان‌بخش در دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان دررابطه‌با مسائل فنی و تعیین تکلیف پروژه‌های آبرسانی تحت پیمان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در لرستان، اظهار داشت: این پروژه‌های آب‌رسانی استان با همکاری آب و فاضلاب و بسیج سازندگی لرستان در حال اجرا هستند.

وی عنوان کرد: این پروژه‌ها در قالب ۳۴۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع عملیاتی می‌شوند و در قالب آن ۱۲۵ روستای استان آبرسانی خواهند شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌های آبرسانی را ۴۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در قالب این پروژه‌های آبرسانی ۷۰ هزار و ۸۷۵ نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

سرهنگ جهان‌بخش، میانگین پیشرفت این پروژه‌های آبرسانی روستایی را ۶۱ درصد مطرح کرد.

کد مطلب 5927425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها