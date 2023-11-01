به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان جهان‌بخش در دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان دررابطه‌با مسائل فنی و تعیین تکلیف پروژه‌های آبرسانی تحت پیمان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در لرستان، اظهار داشت: این پروژه‌های آب‌رسانی استان با همکاری آب و فاضلاب و بسیج سازندگی لرستان در حال اجرا هستند.

وی عنوان کرد: این پروژه‌ها در قالب ۳۴۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع عملیاتی می‌شوند و در قالب آن ۱۲۵ روستای استان آبرسانی خواهند شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌های آبرسانی را ۴۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در قالب این پروژه‌های آبرسانی ۷۰ هزار و ۸۷۵ نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

سرهنگ جهان‌بخش، میانگین پیشرفت این پروژه‌های آبرسانی روستایی را ۶۱ درصد مطرح کرد.