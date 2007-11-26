کتابی از جان بارت برای اولین بار در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "اپرای شناور" رمانی است که در 30 فصل با عناوین "کوک کردن پیانویم"، "دلیلی عاطفی"، "قایقهای ناتمام من"، "نمایش اخلاقی بزرگ"، "بطریها، سوزنها، چاقوها"، "مسئله مرگ و زندگی"، "دیدار از اپرا"، "خداحافظ، خداحافظ"، "اپرای شناور"، " یک پرانتز" و... داستان را برای خواننده بیان می کند.

در فصل اول کتاب آمده است: "چرا اپرای شناور؟ این عنوان بخشی از نام قایقی تفریحی است که در گذشته در بخشهای مدخیز آبهای ویرجینیا و مریلند رفت وآمد می کرد... و بخشی از ماجراهای این کتاب بر عرشه همین قایق رخ می دهد. همین می تواند وجه تسمیه مناسبی باشد. اما دلیل بهتری هم وجود دارد. ساختن قایقی تفریحی با عرشه مسطح و باز و اجرای مداوم یک نمایش بر روی این عرشه، به نظرم همیشه فکر بکری بود. قایق هرگز در اسکله پهلو نمی گرفت، بلکه با جریان جزر و مد به بالا و پایین رود کشیده می شد و تماشاگران بر دو کرانه رود به تماشا می نشستند. وقتی قایق از مقابلشان می گذشت، هر گروه ممکن بود شاهد بخشی از حوادث نمایش باشند و بعد می بایست تا مد بعدی صبر کنند تا در فرصت آتی شاهد بخشی دیگر از نمایش باشند. برای آنکه شکافهای داستان را در ذهنشان پر کنند مجبور می شدند از نیروی تخیلشان استفاده کنند... اکثر اوقات اصلا از کل ماجرا سر در نمی آوردند، یا پیش خودشان فکر می کردند اصل قضیه را فهمیده اند، حال آنکه نفهمیده بودند. این کتاب هم یک اپرای شناور است."

این کتاب اولین رمان جان بارت است که در ایران منتشر می‌شود. بارت 77 ساله در طول عمر خود نزدیک به 20 رمان و مجموعه داستان نوشته که تاکنون هیچ‌یک در ایران منتشر نشده بود.

"اپرای شناور" در 1650 نسخه، 319 صفحه و با قیمت 4500 تومان روانه بازار کتاب شده است.