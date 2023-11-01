حضور جودوکاران قمی در اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان

محمد حسن سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان جودو ایران در تهران در حال برگزاری است که استان قم در این اردوها ۲ نماینده دارد.

رئیس هیات جودو استان قم گفت: در اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان ایران، محمد جواد محبی در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم حضور دارد.

سالاری یادآور شد: تیم ملی جودو جوانان جمهوری اسلامی ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند.

وی ابراز داشت: ابوالفضل محبی دیگر جودو کار قمی نیز در اردوی تیم ملی نوجوانان و در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم حضور دارد که این تیم نیز خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند.

رئیس هیات جودو استان قم افزود: مسابقات جودو قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان در حالی به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد که تیم ملی دختران و پسران کشورمان از ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه به روی تاتامی تاشکند خواهند رفت.