پرونده P1 و P2 و اوراق اورانیوم فلزی به طور کامل بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با بیان این مطلب افزود: بنابراین در حال حاضر مباحث پلوتونیوم، آلودگی کرج، P1 و P2 و اوراق اورانیوم فلزی در چارچوب طرح اقدام و همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شده است.

حسینی موضوعات منشا آلودگی، پلونیوم 210 و معدن گچین را سه مسئله ای دانست که در چارچوب طرح اقدام و از 20 آذرماه در جریان مذاکرات ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل درباره آن مذاکره خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه سخنان خود در خصوص سخنان اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر طراحی ایده های جدید برای ارائه در مذاکرات آتی با خاویر سولانا اظهار داشت: این ایده ها در بحثی که آقای جلیلی با سولانا خواهند داشت، مطرح می شود و همانطور که ایشان اشاره کردند ایده های مذکور در حال تکمیل است تا در مذاکرات آتی مطرح شود.

حسینی همچنین خاویر سولانا را یکی از ارکان ابتکار جدید ایران برای پیشرفت مذاکرات هسته ای خواند و در خصوص گزارشی که قرار است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گروه موسوم به 1+5 ارائه کند، گفت: اطمینان داریم که آقای سولانا از این ابتکار و نتایج ناشی از آن صیانت می کند و در این گزارش اجازه نخواهند داد که برخی کشورها به این روند سازنده آسیب بزنند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین از سفر دو روزه رئیس جمهور سریلانکا در راس هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران خبر داد و مدت این سفر را دو روز عنوان کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.