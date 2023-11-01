رگبار پراکنده و رعد و برق در راه البرز

آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر موج ناپایدار سطوح میانی از منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: این روند تا انتهای هفته موجب وزش باد، رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق، پارهای نقاط مه آلودگی و روند کاهش دما خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز نیمهابری تا ابری همراه با مه رقیق و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارش پراکنده است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۱ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۲ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ کیلومتر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز قسمتی ابری تا ابری همراه با مه رقیق و در پارهای نقاط رگبار پراکنده و رعد و برق است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۳ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۲ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.
نظر شما