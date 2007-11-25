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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

نیویورک تایمز :

آمریکا اهداف سیاسی جدیدی را در عراق دنبال می کند

آمریکا اهداف سیاسی جدیدی را در عراق دنبال می کند

به نوشته یک روزنامه غربی، با موفقیت آمیز بودن نتایج طرح افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق، هم اکنون آمریکا اهداف سیاسی خود در عراق را تغییر داده و دیگر به دنبال تحقق زودهنگام برنامه هایی چون تقسیم درآمدهای نفتی و یا برگزاری انتخابات منطقه ای نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب به نقل از برخی مقامهای آمریکایی در ادامه نوشت : به جای دستیابی به اهداف سیاسی بلند مدت که تحقق آنها در شرایط فعلی عراق بعید است؛ دولت آمریکا هم اکنون در پی اهداف کوتاه مدت، اما قابل تحقق درعراق است.

به نوشته نیویورک تایمز، این اهداف کوتاه مدت شامل تصویب بودجه 48 میلیارد دلاری عراق، احیای مجدد نقش سازمان ملل متحد در این کشور و تصویب قانونی برای بازگشت صدها بعثی به کارهای دولتی عراق است.

به گفته مقامهای آمریکایی، اقدام برای دستیابی به این اهداف کوتاه مدت به معنای فراموش کردن اهداف بلند مدت نیست، اما در حال حاضر برداشتن گامهای معتدل تر که سریعتر نیز به نتیجه می رسند، به نفع عراق است.

در همین رابطه یک مقام کاخ سفید اعلام کرد: در حال حاضر فشارهایی از سوی بوش به دولت المالکی وارد می شود تا دولت عراق برخی اقدامات سیاسی را نیز انجام دهد و اگر بتوان علاوه بر مسائل امنیتی در مسائل سیاسی نیز به موفقیتهایی دست پیدا کرد آنگاه می توان گفت که در مسیر برقراری آرامش در عراق قرار گرفته ایم.

این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته اعلام شد : با توجه به کاهش ناآرامی های عراق و همچنین تصمیم آمریکا برای خارج کردن بخشی از نظامیان خود از عراق در سال آینده، ماموریت نظامیان آمریکایی باقی مانده دراین کشور تغییر می کند.        

کد مطلب 592745

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