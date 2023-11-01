۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

پیگیری برای ایجاد «شهرک شیلاتی» در پلدختر

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: به دنبال ایجاد «شهرک شیلاتی» در شهرستان پلدختر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در حاشیه کلنگ‌زنی مجتمع خاویار «رنگین بان» پل‌دختر، با اشاره به اینکه برای فاز اول مجتمع در مساحت ۹ هکتار با اهالی منطقه توافق کردیم، اظهار داشت: ظرفیت فاز اول مجتمع هزار تن گوشت خاویار و ۱۰ تن خاویار است.

وی بیان کرد: حجم سرمایه‌گذاری پروژه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، اشتغال مستقیم پروژه ۲۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴۰۰ نفر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه برنامه ما توسعه منطقه است، گفت: ما به دنبال ایجاد یک شهرک شیلاتی در منطقه هستیم که اعتبار کلانی هم برای آن تعیین شده است.

شاهرخی، بیان کرد: چند نقطه دیگر در منطقه را هم برای احداث چندین مجتمع شناسایی کردیم که امیدواریم با راه‌اندازی و تکمیل آنها شاهد تحول اقتصادی و اشتغال در منطقه باشیم.

