رییس هیات اسکواش مازندران انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی هیأت اسکواش مازندران پیش ازظهر چهارشنبه در ساری برگزار و مجید جعفری با ۱۶ رأی به عنوان رئیس هیأت انتخاب شد.

علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران در پایان این مجمع اظهار داشت: اسکواش باید همگانی شود و از طریق شهرداری‌ها در پارک‌ها ظرفیت اسکواش را افزایش دهید.

وی ادامه داد: در کنار پرورش استعداد باید در کارهای فرهنگی هم پیشگام باشید. هیأت باید ورزشکارانی پرورش دهد که عاشق دین و نظام باشد.

رجبی افزود: ورزشکاران و قهرمان باید زبان گویای نظام باشند. باید وقت بگذارید و جهادی کار کنید تا این رشته در کشور در جایگاه بالا قرار بگیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران با اعلام حمایت از رشته اسکواش اظهار داشت: ما پای کار هستیم و همه خانواده اسکواش باید کمک کنند و تلاش کنید تا اسکواش مازندران رشد کند.

رجبی با بیان اینکه، جوانمردی اصل ورزش است، گفت: اعتقاد ما این است که ما باید در ورزش در تمامی حوزه‌ها چه حوزه اداری و چه در حوزه‌های ورزشی، پهلوان باشیم.