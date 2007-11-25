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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

در دیدار با طالبانی اعلام شد؛

تاکید مجدد کاظمی قمی بر حمایت ایران از روند سیاسی عراق

تاکید مجدد کاظمی قمی بر حمایت ایران از روند سیاسی عراق

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری این کشور در بغداد بر حمایت مجدد تهران از روند سیاسی عراق و ضرورت تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، دربیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است : حسن کاظمی قمی روزگذشته به دیدار جلال طالبانی رفت.

دراین دیدارکه درمقر ریاست جمهوری عراق انجام شد؛ کاظمی قمی و جلال طالبانی درباره مسائل مهم سیاسی و امنیتی این کشوربه مذاکره پرداختند.

کاظمی قمی و جلال طالبانی علاوه بر بررسی مسائل مربوط به عراق، درباره روابط تهران و بغداد گفتگو و بر اهمیت تقویت آن تاکید کردند.

                                                                     

                                                            حسن کاظمی قمی و جلال طالبانی

دراین بیانیه همچنین آمده است : سفیرایران دربغداد حمایت کشورش را از روند سیاسی عراق و راه های تضمینی برای فراهم کردن امنیت و ثبات دراین کشوراعلام کرد.

درحالی کاظمی قمی روزگذشته به دیدار جلال طالبانی رفت که قراراست به زودی دورچهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق انجام شود.

یک منبع سفارت ایران درعراق درباره زمان دقیق برگزاری این دیدار به " مهر" اعلام کرد: هنوز زمان دقیق این مذاکرات مشخص نیست.

کد مطلب 592746

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