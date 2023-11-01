  1. بازار
  2. بازار
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

زعفران گُلیران دومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر برگزیده شد

زعفران گُلیران دومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر برگزیده شد

برند گلیران برای دومین سال پیوسته به عنوان صادرکننده ممتاز کشور انتخاب شد.

به گزارش بازرگانی مهر، برند گلیران که به عنوان یکی از برندهای شرکت توسعه اسفدان شرق فعالیت می‌کند، با اعتباری که در طی ۳۰ سال فعالیت به دست آورده، تولید کننده و صادرکننده نمونه ملی زعفران برجسته ایرانی است.

این مجموعه پس از کسب اعتماد هموطنان، اهتمام در توسعه داشته، که در این مشی توانسته با صادرات محصولات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، هند، استرالیا و کشورهای اروپایی افتخاری برای کشور عزیزمان به دست آورد. این برند در کنار این موفقیت‌ها که از آن بهرمند شده، توانسته است طی ۱۹ سال صادرکننده نمونه استانی، ۶ سال صادرکننده نمونه کشوری و ۲ سال صادرکننده ممتاز را کسب کند.

زعفران گُلیران دومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر برگزیده شد

همچنین این برند در سال جاری، به عنوان برند محبوب منتخب مصرف کنندگان برگزیده شد.

گفتنی است زمانی یک برند، رتبه ممتاز را به دست می‌آورد که ۵ سال عنوان صادرکننده نمونه کشور را کسب کرده باشد که برند گلیران با اعتماد و همراهی مشتریان خود توانسته این افتخار و سرافرازی را مجدد به دست آورد.

این مطلب یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5927461
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها