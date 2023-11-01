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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

صلح و سازش میان دو طایفه با وساطت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک

صلح و سازش میان دو طایفه با وساطت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صلح و سازش میان دو طایفه در عنبر آباد که بر سر اراضی کشاورزی اختلاف داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان کرمان در شهرستان عنبر آباد حضور پیدا کرد و در جلسه فرمانداری این شهرستان از موضوع نزاع و درگیری میان دو طایفه در عنبر آباد بر سر اراضی کشاورزی مطلع شد.

به همین منظور بابایی در جمع اعضای دو طایفه بزرگ توکلی و چاره از طوایف بزرگ عنبرآباد حاضر شد و ضمن استماع اظهارات طرفین دعوا در جریان این اختلاف که حدود یک سال به طول انجامیده بود قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره جزییات اختلاف این دو طایفه اظهار کرد: نزاع و درگیری یک ساله میان دو طایفه در عنبر آباد بر سر اراضی کشاورزی منجر به جرح و ایراد خسارات فراوان و طرح شکایت‌های متعددی در مراجع قضایی شده بود به طوری که پرونده اختلاف دو طایفه ۳۰ نفر شاکی و متهم داشت و ۱۵ خانواده از دو طایفه درگیر این موضوع بودند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اینکه ابعاد این پرونده در حال گسترش و خانواده‌های بسیاری را درگیر کرده بود، به همراه مسئولان قضائی، فرماندار، ریش سفیدان و مصلحان شهرستان عنبرآباد، زمینه صلح و سازش میان این دو طایفه بزرگ توکلی و چاره را فراهم کردیم.

بابایی گفت: صلح و سازش میان این دو طایفه در عنبر آباد منجر به مختومه شدن پرونده‌های بسیاری در مراجع قضائی شده است.

کد مطلب 5927464

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