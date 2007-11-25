جشنواره سراسری شنا در استخر شهید کشوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف شناسایی و جذب شناگران مستعد کشور به صورت آزاد برگزار می شود و درپایان، نفرات برتر این رقابت ها شناسایی وجذب پایگاه های قهرمانی فدراسیون شنا جهت آموزش های ویژه برای حضور در تیم های ردهای سنی خواهند شد.



جشنواره شنا در دو رده سنی 7-14 سال ویژه دختران و7-13 سال ویژه پسران در 4 ماده 50 متر آزاد، 50 متر قورباغه، 100 متر آزاد و 100 متر قورباغه برگزار خواهد شد.



از سوی مرکز استعدادیابی و پایگاه های قهرمانی فدراسیون شنا واقع در استخر شهید کشوری، شرط حضور شناگران در این جشنواره آشنایی با مهارت های شنا و توانایی شنای حداقل مسافت 50 مترتعیین شده است.



مسابقات دختران در مسافت 50 متر برگزار می شود (به جز رده سنی 14 سال که 100 متر است) و رقابت پسران تا 10 سال در مسافت 50 متر و از 10 سال به بالا در مسافت 100 متر انجام می شود.



علاقمندان (دختران روزهای فرد و پسران روزهای زوج از ساعت 13 لغایت 20 ) می توانند با در دست داشتن یک برگ کپی شناسنامه به محل استخر شهید کشوری(بلوار میرداماد- رازان جنوبی) مراجعه نمایند.



جشنواره شنا تاکنون در دو مرحله در سطح شهر تهران برگزار شده و این نخستین مرحله این جشنواره است که درسطح کشور و به صورت سراسری برگزار می شود.



به گفته محمد حسین اقبالی مدیرفنی مدرسه شنا کشوری، جشنواره شنا تا پایان سال 6 دوره برگزار می شود و از این طریق شناگران نخبه، گزینش و برای آموزش ویژه در مدرسه قهرمانی فدراسیون شنا زیر نظر مربیان تیم ملی تحت آموزش های ویژه قرار می گیرند.

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