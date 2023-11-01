قضات اصحاب پرونده و مردم را تکریم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: قضاوت و اجرای عدالت و همچنین احقاق حق، نوعی مجاهدت در راه خدا و در راستای دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم است و اجر اخروی آن در نزد خداوند محفوظ است.

وی ادامه داد: قضاوت جایگاه انبیا و اولیاست و اگر انسان در این منصب قرار گرفت، مسئولیت بزرگی به عهده گرفته است، منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین مناصب اجتماعی است.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات قضائی مراجعه کنندگان خطاب به قضات تصریح نمود: اصحاب پرونده و مردم را تکریم کنید؛ کمبودها و کاستی‌ها انگیزه خدمت‌رسانی شما به مردم عزیز را تحت الشعاع قرار ندهد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین بر لزوم دقت و توجه در صدور آرا قضائی تاکید نمود و گفت: آرا قضات باید از اتقان لازم برخوردار باشد، در رسیدگی به پرونده‌های قضائی دقت و کیفیت را مدنظر قرار دهید.