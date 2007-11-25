لزوم مذاکره بدون پیش شرط با ایران / تهران عنصر ضروری ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی رند در تحلیلی به نقل از "جیمز دابینز" نوشت : تصورکلی که در آمریکا وجود دارد این است که آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر،ائتلافی را تشکیل داد و از طریق آن طالبان را سرکوب کرد،اما این تصور اشتباه است،زیرا آمریکا پس از این حملات به ائتلافی پیوست که وجود داشت و تلاش می کرد تا طالبان را به مدت نزدیک به یک دهه سرنگون کند.

دابینز که دربرابر کمیته نظارت و کمیته فرعی اصلاحات دولتی در زمینه امنیت ملی و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت، افزود: این ائتلاف شامل هند،روسیه، ایران و ائتلاف شمالی بود که با همکاری نیروی هوایی آمریکا،این ائتلاف در براندازی حکومت طالبان به موفقیت رسید،البته موفقیت در تشکیل سریع یک دولت جایگزین برای افغانستان نیز مرهون همین ائتلاف بود. ایران نیز در این ائتلاف همکاری و برای مقابله با تروریسم پیشنهادهایی را مطرح کرد.

وی تصریح کرد: از سال 2003 تا کنون، موضع تهران تقویت و شدیدتر و در مقابل، موضع واشنگتن ضعیف و شدیدتر شده است؛ مشکلات آمریکا در عراق علت اصلی این تغییر بوده است. ایران و کشورهای همسایه برای درگیری کنونی در عراق مسئولیتهایی دارند، اما مسئولیت آمریکا به خاطر تفکر آن مبنی بر چشم پوشی از نفوذ این کشورها بیشتر است، اما کشورهای همسایه نمی توانند و نخواهند توانست مشارکتی در تحولات این کشور نداشته باشند.

به گزارش مهر، دابینز خاطر نشان کرد: موفقیت آمریکا در پایان دادن به جنگ بوسنی در سال 1995 به آوردن همسایگان آن یعنی صربستان و کرواسی که یک جنگ نیابتی را در آنجا به راه انداخته بودند، به روند مذاکره بستگی داشت. موفقیت آمریکا هم در براندازی طالبان تا حد زیادی بر مبنای حمایت نظامی آمریکا و تلاشهای دیپلماتیک کشورهای همسایه و به ویژه ایران بود.

به عقیده دابینز، قدرت نظامی آمریکا ممکن است مانع از بدتر شدن اوضاع در عراق و افغانستان شود، اما تنها دیپلماسی است که می تواند بهتر باشد؛ ایران تنها کلید برای حمایت منطقه ای نیست، اما یک عنصر ضروری است.

مدیر موسسه رند در پایان اظهارات خود به آمریکا توصیه می کند: اکنون زمان آن است تا سیاستهایی را درباره ایران به کار بست که در جنگ سرد کارساز افتاد، پیمان ورشو را منسوخ و اروپا را یک بار دیگر متحد کرد یعنی : تنش زدایی و بازدارندگی، ارتباط هر زمان که ممکن باشد و مقابله هر زمان که لازم باشد. ما با دولت استالین در روسیه ، و مائو در چین گفتگو کردیم. در هر دو مورد ، تماس بیشتر دوجانبه سیستم آنها و نه ما را تغییر داد. اکنون زمان آن است که با ایران بدون پیش شرط و به شکلی جامع و فراگیر صحبت کرد.