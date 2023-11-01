۳۵۵ پروژه راهداری در کردستان به بهره برداری می رسد

فرزاد حسنی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در دور اول سفر در بخش راه روستایی هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۳۷۵ کیلومتر راه روستایی مصوب شد.

وی افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان کردستان ۳۵۵ پروژه در دو بخش "قابل افتتاح" و "آغاز عملیات اجرایی" پیش بینی شده است که میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد پروژه بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کردستان تاکید کرد: تاکنون ۲۴۷ کیلومتر معادل حدود ۶۵ درصد از مجموع عدد یاد شده محقق شده است که این میزان آسفالت با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسید و مابقی نیز از اعتبارات سال جاری اجرا خواهد شد

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان کردستان ۳۵۵ پروژه در دو بخش قابل افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پیش بینی شده است عنوان کرد: این پروژه‌ها در قالب بخش‌های ساخت راه روستایی، نگهداری راه، نگهداری ابنیه فنی، ایمنی و حریم راه، رفع نقاط حادثه خیز و خرید تجهیزات و ماشین آلات راهداری است.

حسنی اضافه کرد: از این تعداد ۱۳۷ پروژه با هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان اعتبار افتتاح می‌شود و عملیات اجرایی ۲۱۸ پروژه نیز با ۲ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان به پروژه‌های راهداری که در دور دوم سفر رئیس جمهور ایجاد می‌شود نیز اشاره کرد و گفت: همزمان با سفر دور دوم رئیس جمهور به کردستان ۱۰۴ کیلومتر راه آسفالت روستایی در قالب ۵۴ پروژه آماده افتتاح است که ۹۵ روستا و ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار از پروژه‌ها بهرمند می‌شوند.

وی به میزان اعتبار این پروژه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: میزان اعتبار این تعداد پروژه را ۶۷۰ میلیارد تومان اعلام است که این هزینه جز اعتبارات جهشی بوده و به نسبت به سنوات گذشته قابل توجه بوده است.

آسفالت ۳۳۶ کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان با تاکید بر اینکه در سنوات گذشته سالیانه در مجموع شاید فقط ۶۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت می‌شد اعلام کرد: در سال جاری ۱۰۴ و در سال گذشته نیز ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

وی تصریح کرد: این میزان نسبت به سال‌های گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است و در مجموع ۳۳۶ کیلومتر راه روستایی از مصوبات سفر در دولت سیزدهم با اعتبار هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان و با بهره مندی ۱۳ هزار و ۵۰ خانوار احداث شد.

حسنی به مصوبات دور دوم سفر در حوزه راهداری نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در دور دوم سفر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب خواهد شد که ۵۵۰ میلیارد تومان در زمینه راه روستایی، ۳۵۰ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیر و ایمنی جاده‌ها و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت روکش و نگهداری رویه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان تاکید کرد: شاخص بهره مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته روستایی در استان کردستان به نسبت به سال ۱۴۰۱ بسیار تغییر کرده است.

وی افزود: میانگین کشوری در این زمینه حدود ۸۴ درصد است که این میزان در استان طی سال گذشته ۷۰ درصد بود و با اقدامات یک سال گذشته به ۷۷ درصد می‌رسد.

وی در ادامه تاکید کرد: بهره مندی روستاها از راه روستایی فقط برای راهداری نیست بلکه در مهاجرت معکوس و برای اقتصاد روستاها تأثیر گذار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان بیان کرد: در دور دوم سفر بر نقاط حادثه‌خیز خیز استان متمرکز خواهیم شد که در این زمینه تاکنون ۱۶ نقطه حادثه خیز شناسایی شده او در حال عقد قرارداد هستیم و عملیات ۷ نقطه را آغاز شده است.