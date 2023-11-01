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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری عاملان نزاع و درگیری در خرم‌آباد

دستگیری عاملان نزاع و درگیری در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سه عامل اصلی نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اخبار واصله از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از محله‌های شهر خرم‌آباد، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با سرعت عمل بالا و رسیدن به‌موقع در محل ارتکاب جرم موفق به دستگیری سه عامل اصلی این درگیری شدند و آنها به یگان انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده متهمان را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، ضمن اشاره به اینکه متهمان انگیزه درگیری خود را اختلافات قبلی عنوان کردند، گفت: پلیس به‌عنوان حافظ جان، مال و ناموس مردم به‌هیچ‌وجه اجازه جولان و سرکشی را به افراد شرور و قانون‌شکن نخواهند داد و با این گونه افراد به‌شدت برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5927511

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