حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه فاضلاب شهر سبزوار با اجرای حدود ۱۰ کیلومتر شبکه باقیمانده تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با اشاره به اجرای ۵۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در سبزوار، پوشش شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در این شهر را ۹۸.۵ درصد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه سبزوار به عنوان شهر پیشگام در اجرای شبکه فاضلاب قرار است به سیستم تصفیه پیشرفته «لاگون هوادهی» مجهز شود افزود: فاضلاب در این شهر در حال حاضر به روش «برکه تثبیت» تصفیه می‌شود و پساب حاصل هم که برای بخش کشاورزی کاربرد دارد در اختیار آب منطقه‌ای قرار می‌گیرد.

امامی از تخلیه ۳۰ هزار مترمکعب لجن از برکه‌های تصفیه خانه فاضلاب سبزوار خبر داد و اظهار داشت: این میزان لجن در سال جاری و با بهره گیری از «ربات شناور» تخلیه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: پس از چند سال پیگیری و تحقیق در خصوص نحوه تخلیه لجن، مبتکران بومی در شهرستان موفق به ساخت این دستگاه شدند.

وی لجن حاصل از تخلیه فاضلاب تصفیه خانه شهر سبزوار را فاقد فلزات سنگین دانست که در صورت اختلاط با کود حیوانی دام سنگین می‌تواند برای تغذیه خاک در بخش کشاورزی به کار گرفته شود.