دریچه سدهای لرستان بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: سد، سازه‌ای است که برای اهداف متعددی از جمله تأمین آب شرب، آب کشاورزی، تأمین برق، جلوگیری از سیل، احیای زمین، انحراف مسیر آب مورداستفاده قرار می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت سدها کنترل سیلاب است.

وی با بیان اینکه سدها نقش مهمی در کنترل و مدیریت آب و منابع آبی دارند، افزود: سدها هم در شرایط خشکسالی و کمبود بارش‌ها به‌عنوان مخزنی برای ذخیره آب مورداستفاده قرار می‌گیرند و هم در زمان ترسالی و بارش‌های فراوان، روشی مطمئن در جهت کنترل سیلاب‌ها هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: هم اکنون با اتمام فصل آبیاری و عدم نیاز کشاورزان به آب، دریچه سدهای استان برای کنترل و تسکین سیلاب‌های احتمالی بسته شد.

حسن‌نژاد، عنوان کرد: در حال حاضر از نظر فنی دریچه‌های سدها در بهترین حالت قرار داشته و مانور دریچه‌ها در طول ماه گذشته انجام شده و در سال آتی هیچ مشکلی برای کنترل سیلاب نخواهیم داشت.