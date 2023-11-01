وجود موریانه در بنای کاخ چهلستون صحت ندارد

شهرام امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص عکس منتشر شده از کاخ چهلستون و وجود موریانهها در این بنا اظهار داشت: این عکس قدیمی و متعلق به بیش از ۴۰ سال گذشته است.
وی افزود: کاخ چهلستون و بنای عالی قاپو بزرگترین سازههای چوبی کشور هستند و هر ساله چندین بار مرمت در این بناها انجام میشود.
سخنگوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز سه عملیات عمرانی در بنای چهل ستون در حال انجام است، ادامه داد: در خصوص وجود موریانهها نیز باید توجه داشت که هر سال سه روز بنا برای سم پاشی تعطیل میشود که در سال جاری روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد این عملیات انجام شد.
وی با بیان اینکه امروز نگرانی ما در خصوص بناهایی مانند کاخ چهلستون و عالی قاپو موریانهها نیستند، گفت: بارشها نگران کننده است و در حال استحکام سازی بنا هستیم.
گفتنی است برخی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری مدعی شدند که ۲۰ ستون از ۴۰ ستون کاخ چهلستون اصفهان در حال تخریب است.
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