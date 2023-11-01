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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

سخنگوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

وجود موریانه در بنای کاخ چهلستون صحت ندارد

وجود موریانه در بنای کاخ چهلستون صحت ندارد

اصفهان - سخنگوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان وجود موریانه در بنای چهلستون را تکذیب کرد و گفت: عکس منتشر شده شرایط حداقل ۴۰ سال گذشته را نشان می‌دهد.

شهرام امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص عکس منتشر شده از کاخ چهلستون و وجود موریانه‌ها در این بنا اظهار داشت: این عکس قدیمی و متعلق به بیش از ۴۰ سال گذشته است.

وی افزود: کاخ چهلستون و بنای عالی قاپو بزرگ‌ترین سازه‌های چوبی کشور هستند و هر ساله چندین بار مرمت در این بناها انجام می‌شود.

وجود موریانه در بنای کاخ چهلستون صحت ندارد

سخنگوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز سه عملیات عمرانی در بنای چهل ستون در حال انجام است، ادامه داد: در خصوص وجود موریانه‌ها نیز باید توجه داشت که هر سال سه روز بنا برای سم پاشی تعطیل می‌شود که در سال جاری روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد این عملیات انجام شد.

وجود موریانه در بنای کاخ چهلستون صحت ندارد

وی با بیان اینکه امروز نگرانی ما در خصوص بناهایی مانند کاخ چهلستون و عالی قاپو موریانه‌ها نیستند، گفت: بارش‌ها نگران کننده است و در حال استحکام سازی بنا هستیم.

گفتنی است برخی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری مدعی شدند که ۲۰ ستون از ۴۰ ستون کاخ چهلستون اصفهان در حال تخریب است.

کد مطلب 5927546

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