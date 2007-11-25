حضور خارجی ها در بزرگترین معامله بورس

سید مهدی عقدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز انجام بزرگترین معامله تاریخ بورس اوراق بهادار ایران گفت: عرضه بلوک 20 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دقایقی قبل آغاز شده و تا ساعت 12 و 30 دقیقه امروز ادامه دارد.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: تاکنون متقاضی برای خرید سهام این شرکت وجود نداشته و امید می رود تا اتمام زمان معامله استقبال مطلوبی از سوی خریداران صورت گیرد.

وی ارزش هر سهم را 390 تومان عنوان کرد و گفت: ارزش بلوک 20 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان یک هزار و 230 میلیارد تومان است.

به گفته عقدایی، سهام این شرکت متقاضیانی از سرمایه گذاران خارجی داشته که پس از گذشت چند دقیقه از شروع معامله هنوز اقدام به خرید نکرده اند.

گفتنی است، عرضه بلوک 20 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین معامله تاریخ بورس اوراق بهادار کشور است که هم اکنون در حال انجام است.