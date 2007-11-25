نیروی دریایی سپاه هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: دلاور مردهای دریادلان نیروهای دریایی ارتش در حفظ حریم آب های جمهوری اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، مایه افتخار و سربلندی ایران اسلامی است و جلوه های زیبای رشادت و ایثار آنان تا ابد در تاریخ حماسی این سرزمین پایدار و جاوید خواهد ماند.

در ادامه این اطلاعیه با اشاره به بیانات آن پیر فرزانه و رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند: نیروی دریایی نیز، همچون سایر نیروها بحمدالله در آب های خلیج فارس ومرزهای آبی کشور در عرصه دفاع مقدس از کشور اسلامی مان چون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود ایستاده است، تاکید شده است: ما دریادلان نیروی دریایی سپاه به عنوان همرزمان و همراهان برادران خویش در نیروی دریایی ارتش، حماسه با شکوه هفتم آذر را که در آن رزمندگان نور آفرین "ناوچه پیکان" جان عزیز خویش را نثار اعتلای مکتب اسلام کردند ارج می نهیم و برآنیم تا در کنار همرزمان نیروی دریایی ارتش، پاسدار حرمت و حریت نظام مقدس اسلامی باشیم و تا پای جای از مرز های آبی کشور در برابر متجاوزین سیاه اندیش محافظت نماییم.