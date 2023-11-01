  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

سرهنگ افشاری خبر داد؛

دستگیری ۲ فعال غیرمجاز ارزی در تهران

دستگیری ۲ فعال غیرمجاز ارزی در تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۲ فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران پلیس موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز در محدوده خیابان شریعتی شدند.

وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه در مبارزه با اخلال گران بازار ارز و در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت غیر مجاز ارزی توسط افرادی در دفتری در خیابان شریعتی عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری دوتن از فعالان غیر مجاز ارزی کرد که به صورت گستره اقدام به انجام حواله‌جات غیرقانونی ارز می‌کردند.

افشاری بیان کرد: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود و مقدار ۷۳۳ هزار و ۱۵۹ واحد انواع ارزها، ۱۲ قطعه انواع سکه، آی پد، گوشی تلفن همراه، پول شمار، ترازوی دیجیتال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلا کشف شده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

این مقام انتظامی افزود: هموطنان معاملات اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول را به صورت شفاف با پول رایج کشور و با اسناد اعتباری اعم از چک و … انجام دهند و از دریافت هرگونه ارز خارجی که منشأ آن نامشخص است خودداری کنند. همچنین شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 5927575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه