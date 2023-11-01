دستگیری ۲ فعال غیرمجاز ارزی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران پلیس موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز در محدوده خیابان شریعتی شدند.

وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه در مبارزه با اخلال گران بازار ارز و در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت غیر مجاز ارزی توسط افرادی در دفتری در خیابان شریعتی عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری دوتن از فعالان غیر مجاز ارزی کرد که به صورت گستره اقدام به انجام حواله‌جات غیرقانونی ارز می‌کردند.

افشاری بیان کرد: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود و مقدار ۷۳۳ هزار و ۱۵۹ واحد انواع ارزها، ۱۲ قطعه انواع سکه، آی پد، گوشی تلفن همراه، پول شمار، ترازوی دیجیتال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلا کشف شده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

این مقام انتظامی افزود: هموطنان معاملات اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول را به صورت شفاف با پول رایج کشور و با اسناد اعتباری اعم از چک و … انجام دهند و از دریافت هرگونه ارز خارجی که منشأ آن نامشخص است خودداری کنند. همچنین شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.