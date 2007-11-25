حق اشتباه نداریم / تمام تلاشم را برای کسب سهمیه المپیک می کنم

ملی پوش وزن اول تکواندو ایران در رقابتهای انتخابی المپیک قبل از ترک تهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: موقعیت حساسی را پیش رو داریم، اینجا آخرین فرصت برای کسب سهمیه است و اجازه هیچگونه اشتباهی را نداریم . باید از میدان هوشی مینه با دست پر برگردیم. به همین دلیل با نهایت آمادگی و تنها با هدف رسیدن به مدال و کسب سهمیه وارد مسابقات می شویم.

وی در مورد اردوهای تیم ملی گفت: تغییرمکان اردوی تیم ملی و مستقر شدن درخانه تکواندو به خصوص تغییرات فنی در جریان تمرینات بسیار موثر بود و به جرات می توان گفت که هم من و هم ساعی با پشت سر گذاشتن روزهای سخت تمرینی اکنون در بهترین شرایط قرار داریم.

قهرمان و نایب قهرمان جهان با اشاره به کار سخت خود برای رسیدن به مدال گفت: درهوشی مینه ، چهار، پنج حریف خوب که دارای مدال‌های جهانی و آسیایی هستندرا پیش رو دارم که مهمترین آن نماینده تایلند است. حریف ویتنامی به عنوان میزبان و دارنده‌ مدال برنز جهانی 2005، تکواندوکار اردن دارنده‌ طلا دوحه و حریف قزاق که دارای عناوین آسیایی و قهرمانی دانشجویان جهان است،‌ از دیگر رقیبان اصلی من هستند.



بهزاد خداداد در پایان گفت: تمام تلاش خود رابرای رسیدن به موفقیت بکار گرفته ایم و تنها نیازمند دعای خیر مردم هستیم.