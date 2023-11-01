۱۳ آبان سالروز اتفاقات مهمی در تاریخ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای فرهنگی اسلام آبادغرب اظهار کرد: آبان ماه به واسطه اتفاقاتی در تاریخ ایران جاودانه است و هشت آبان سالروز شهادت شهید فهمیده است و ۱۳ آبان سالروز سه حادثه تاریخی مهم است که تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه، شهادت دانشجویان و دانش آموزان در تظاهرات که باعث تسریع در انقلاب شد و تسخیر لانه جاسوسی که حضرت امام به عنوان انقلاب دوم از این اقدام یاد کرد این سه اتفاق مهم هستند.

وی افزود: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه نشان از خوی وحشی‌گری صهیونیست‌ها دارد و نوید رو به پایان بودن این رژیم را می‌دهد که به آخر خط رسیدند که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و معلمان باید برای دانش آموزان دنیای بدون اسرائیل و دنیای با صلح را ترسیم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه تصریح کرد: بیانیه‌ای با عنوان گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری صادر شده که باید به خوبی به آن پرداخت و آمریکا و اسرائیل در پژوهش‌سراهای بزرگ خود بر روی این بیانیه پژوهش و تحقیق کردند و ما اکنون در گام چهارم ترسیم شده در بیانیه گام دوم هستیم و گام پنجم و گام نهایی تشکیل تمدن نوین اسلامی است.

وی گفت: بهترین راه گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا دریافت پیام شهدا است و پیام شهدا به ما این است که ایستادگی در برابر ظلم منجر به پیروزی می‌شود و مظلوم پیروز است.