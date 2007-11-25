بازماندگان از تحصیل پنهان در حاشیه شهرها

علی باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تحت پوشش قرار دادن بازماندگان از تحصیل ، افزود: براساس برنامه چهارم توسعه در بحث الزامی شدن آموزشها تا پایان دوره راهنمایی، قرار بود از ابتدای برنامه فهرست کاملی از آمار بازماندگان از تحصیل ، پراکندگی آنان در شهرها و روستاها و مناطق عشایری تهیه شود و براساس آن آموزش و پرورش برنامه و جدولی برای تحت پوشش قرار دادن سالانه آنها ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بدلیل اینکه آمار دقیقی از ابتدای برنامه چهارم وجود نداشته و هم مرکز آمار و سازمان ثبت احوال آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرده اند به همین دلیل این جدول نیز تهیه نشده است.

معاون آموزش و پرورش عمومی کشور تاکید کرد: اخیرا پس از سرشماری، اعلام شد که 360 هزار نفر بی سواد 6 تا 9 سال درکشور وجود دارند اما با توجه به اینکه برخی از این افراد متولد نیمه دوم سال هستند که هنوز به مدرسه نرفته اند ، بنابراین متاسفانه تعداد دقیق آنها مشخص نشده است.

باقرزاده گفت: آموزش و پرورش اقداماتی در جهت تحصیل بازماندگان از تحصیل انجام داده بطوریکه سال گذشته حدود 67 هزار دانش آموز در مقطع راهنمایی و ابتدایی جذب شده اند.

وی به نبود آمار دقیق بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و افزود: در برخی از مناطق روستایی ، عشایر و حاشیه شهرها آمار دقیقی از افراد بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

معاون آموزش و پرورش عمومی کشور اظهار داشت: براساس سرشماری اخیر یک میلیون و 100 هزار نفر 6 ساله ها هستند اما 20 هزار نفر از آنها ثبت نام نکرده اند و ما نمی دانیم که این افرادی که ثبت نام نکرده اند کجا هستند.

وی گفت: البته در روستاها مدیران مدارس را موظف کرده ایم که از خانه بهداشت آمار دقیق افراد واجب التعلیم را بگیرند و مشکل خاصی در روستاها وجود ندارد اما در حاشیه شهرها اینکه افراد بی سواد کجا هستند ، اطلاعی نداریم و هیچ کس از سوابق آنها باخبر نیست.