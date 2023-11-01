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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

بیشترین باران در فتح‌آباد سمیرم بارید/ اوج‌گیری سامانه بارشی

بیشترین باران در فتح‌آباد سمیرم بارید/ اوج‌گیری سامانه بارشی

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بیشترین میانگین بارندگی سامانه فعال در استان اصفهان تا صبح چهارشنبه در ایستگاه‌های سمیرم ثبت شد.

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی در مناطق مختلف استان اصفهان از شب گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز، اظهار داشت: بیشترین میانگین بارشی در فتح آباد از توابع سمیرم با ۶ میلیمتر، سرداب سفلی فریدون شهر و اَفوس از توابع شهرستان بوئین میاندشت با چهار میلیمتر، ورزنه با ۳.۵ میلیمتر، سمیرم با ۳.۳ میلیمتر و گلپایگان و فریدون‌شهر با ۱.۷ میلیمتر بوده است. 

وی با بیان ناپایداری‌های جوی تا روز دوشنبه ۱۵ آبان در استان اصفهان ادامه خواهد داشت، افزود: از امروز تا دوشنبه به سبب فعالیت سامانه بارشی و عبور امواج متناوب، شدت ناپایداری‌ها و رطوبت افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: طی این مدت هوای ابری، وزش باد و بارش (گاهی رگباری) در مناطق مستعد همراه با رعد و برق را در سطح استان انتظار داریم.

به گفته وی، بارش‌ها به طور عمده مناطق غرب و جنوب و با شدت کمتر مرکز استان را در بر می‌گیرد و شدت فعالیت سامانه از بعد از ظهر فردا پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه خواهد بود.

امینی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، ابراز داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کد مطلب 5927614

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    نظرات

    • Hamed IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 1
      پاسخ
      سلام نایین ۱/۹ میلی متر و بیش از گلپایگان بوده ولی ذکر نشده
      • محسن شمس IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
        0 0
        بچه های بدی هستند ک نایین را ذکر نکردند

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