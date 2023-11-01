لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی در مناطق مختلف استان اصفهان از شب گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز، اظهار داشت: بیشترین میانگین بارشی در فتح آباد از توابع سمیرم با ۶ میلیمتر، سرداب سفلی فریدون شهر و اَفوس از توابع شهرستان بوئین میاندشت با چهار میلیمتر، ورزنه با ۳.۵ میلیمتر، سمیرم با ۳.۳ میلیمتر و گلپایگان و فریدون‌شهر با ۱.۷ میلیمتر بوده است.

وی با بیان ناپایداری‌های جوی تا روز دوشنبه ۱۵ آبان در استان اصفهان ادامه خواهد داشت، افزود: از امروز تا دوشنبه به سبب فعالیت سامانه بارشی و عبور امواج متناوب، شدت ناپایداری‌ها و رطوبت افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: طی این مدت هوای ابری، وزش باد و بارش (گاهی رگباری) در مناطق مستعد همراه با رعد و برق را در سطح استان انتظار داریم.

به گفته وی، بارش‌ها به طور عمده مناطق غرب و جنوب و با شدت کمتر مرکز استان را در بر می‌گیرد و شدت فعالیت سامانه از بعد از ظهر فردا پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه خواهد بود.

امینی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، ابراز داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.