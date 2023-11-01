تلاش تراکتور برای برگشت به روند پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمس ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیمهای تراکتور و نساجی مازندران، افزود: این هفته تمرین خوبی داشتیم و محروم و مصدوم نداریم و با انگیزه بالا برای بازی فردا آماده شدهایم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور در خصوص انتقاد از شاگردانش عنوان داشت: من میخواستم بازیکنان ناراحت شوند و به خودشان بیایند من مربی هستم و باید برای استفاده از بازیکنان به نحو احسن از همه ابزارها استفاده کنم.
خمز با بیان اینکه شاید گاهی ابزار، کشیدن گوش بازیکنان باشد، یادآور شد: حرفهای فضای مجازی را باور نکنید، چرا که فضایی است که مردم نظرشان را مینویسند و آدمهایی هم در این بین ترسو و دروغگو هستند و نظرشان را ارائه میدهند.
وی اذعان کرد: اگر نساجی فردا همان طور که جلوی سپاهان بازی کرد، بازی کند یعنی با ۴ دفاع در لیگ و ۵ دفاع در آسیا، تیمی است که از لحاظ فیزیکی عالی کار میکند و آزادی یکی از بهترین مهاجمان است و باید تمرکز کافی را در خط دفاعی داشته باشیم.
خمز با بیان اینکه قبلاً هم توضیح دادهام من همیشه به تیمم امیدوارم، توضیح داد: بین ۲ نیمه بازی با ذوبآهن خیلی چیزهای بدتری به بازیکنان گفتم و هدف این بود که به خودشان بیایند وو معتقد هستم بازیکنان در شرایط سخت بزرگ میشوند.
وی به تشکر از حمایتهای هواداران اظهار داشت: تماشاگران باید به خاطر شکل بازی تیم امیدوار باشند و گاهی ممکن است یک چیز را کاملاً سیاه یا کاملاً سفید ببینند.
سرمربی تراکتور در پاسخ به این سوال که آیا با امکانات موجود در فوتبال ایران میتواند فلسفه فوتبالی خود را ارائه دهد؟ گفت: مربیها در فکر این هستند که بهترین کار را انجام دهند برای همین احساس میکنم هر چقدر تلاش کنم کم است.
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