به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هوشنگ حمیدی نماینده سنندج در جلسه علنی امروز و در تذکر آئین نامه ای اظهار داشت: بیش از یک سال ونیم است سئوال مطرح کردیم و متاسفانه با توجه به اینکه 160 نماینده امضا کردند که در هفته یک روز را به سئوالات اختصاص دهیم به این موضوع توجهی نشده است.

وی افزود: با هیئت رئیسه صحبت می کنیم مکتوب هم مطرح کردیم اما به جایی نرسیده است.

حمیدی با بیان اینکه سئوال ابزار نظارتی مجلس است، تصریح کرد: وقتی به حوزه انتخابیه می رویم مردم از ما انتظار دارند به جایی رسیده است که در طرح سئوال هم وزارتخانه های مربوطه و معاونان پارلمانی نیز به نماینده توجهی نمی کنند خواهشمندم برای تقویت مجلس وجایگاه نمایندگان چاره اندیشی کنید تا بیش از این در روزهای آخر جایگاه نماینده تضعیف نشود.

حداد عادل در پاسخ به حمیدی گفت: برای من بنویسید این سئوال را چه زمان و به کدام کمیسیون داده اید اما توجه داشته باشید حضور در صحن و در کمیسیون ها وظیفه ما نیست.

سید محمود ابطحی نماینده خمینی شهر نیز با استناد به ماده 193 در تذکر آئین نامه ای گفت: قبلا سئوالی از وزیر بازرگانی در مورد آشفتگی وضع تولید سیمان و شیر مطرح کرده ایم سئوال به کمیسیون تخصصی ارجاع شد وقتی برای پاسخگویی تعیین کردند اما چون کاری برای وزیر پیش آمده بود نتوانستند بدر جلسه حضور پیدا کنند.

وی افزود: طبق ماده 193 که می گوید کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه یا با حضور وزیر سئوال کننده تشکیل دهد چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود یا در صورت حضور، سئوال کننده قانع نشود کمیسیون به هیئت رئیسه اطلاع دهد.

ابطحی گفت: همان زمان از کمیسیون تقاضا کردم سئوال به هیئت رئیسه ارجاع شود و در دستور قرار گیرد تقاضا دارم پیگیری شود زیرا احساس می شود آشفتگی کار در کمیسیون به مطالب ارجاع شده توجه نداشته باشند.

حداد عادل در پاسخ به ابطحی گفت: کمیسیون مربوطه کمیسیون اقتصادی است که تذکر می دهیم.