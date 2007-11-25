هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی به ریاست معاون وزیر علوم تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی نائینی- مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم دبیر هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی و محسن اسلامی - مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم نیز عضو این هیئت هستند.

سید جواد ساداتی نژاد معاون دانشجویی و فرهنگی سابق دانشگاه شهرکرد و حسین یادگاری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی از معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و جمال رسولی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و حمید رضا عاصمی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به انتخابات دبیران شوراهای صنفی دانشگاهها در هیئت مرکزی نظارت بر شوراها عضو هستند.

سید جواد ساداتی نژاد که پیش از این معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهرکرد بوده است، چند ماه گذشته از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه کاشان منصوب شد.

وی پیش از انتصاب در سرپرستی دانشگاه کاشان از سوی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای حضور در هیئت مرکزی نظارت شوراهای انتخاب شده بود.