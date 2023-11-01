به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار دانشآموزان که به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی انجام شد، با تاکید بر اینکه دانشآموزان آیندهسازان ایران اسلامی هستند و نباید فراموش کنند که برای ساختن آینده کشور باید از همین امروز شروع به ساختن آن کنند، افزود: نباید از هیچ تلاشی برای ساختن ایرانی آباد و آزاد دست بکشیم.
وی با اشاره به اینکه آیندهسازان این کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که دشمنان و بدخواهان ملت ایران هیچگاه دلسوز مردم این کشور نبودهاند، اظهار کرد: شما دانشآموزان مدیران آینده این کشور هستید و اگر بنا دارید کشور را با دانشاندوزی خود بسازید، از همین امروز باید دست به کار شوید.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه دانشآموزان در کنار تحصیل علم باید به فراگیری مسائل دینی نیز اهتمام بورزند، تصریح کرد: یکی از روشهای فراگیری مسائل دینی، استفاده از ظرفیت حلقههای صالحین که در مدارس و مساجد تشکیل میشود، است.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه فراگیری علم ثمرات بسیاری برای خود انسان و جامعه داشته و آن را از نیازمندی به دشمنان بینیاز میکند، ادامه داد: دانشآموزان باید رهبر معظم انقلاب اسلامی را همواره سرلوحه کار خود در امور محوله و نیز امر مطالعه قرار دهند؛ چرا که ایشان باوجود مشغله زیادی که دارند، به مطالعه اهمیت میدهند.
وی با یادآوری اینکه دانشآموزان در سنگر علماندوزی در واقع از کیان این کشور همانند شهدا دفاع میکنند، خاطرنشان کرد: استان زنجان برای اینکه انقلاب اسلامی با اقتدار به مسیر خود ادامه دهد، ۳۵۳۵ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، به همین خاطر دانشآموزان میتوانند از هر یک از این شهدا به عنوان الگویی بیبدیل در تداون مسیری که در پیش گرفتهاند، استفاده کنند.
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